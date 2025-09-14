Wüst gibt sich mit CDU-Ergebnis bei NRW-Kommunalwahl zufrieden

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gibt sich mit dem Ergebnis seiner Partei bei der Kommunalwahl zufrieden.

„Die CDU Nordrhein-Westfalen ist acht Prozent besser als der Bundesschnitt“, sagte Wüst am Sonntagabend dem WDR. Das sei „ein großartiges, tolle Ergebnis, wenn man diesen Bundestrend hat“, so Wüst.

Laut einer Hochrechnung von Infratest für den WDR kommt die CDU bei der Kommunalwahl landesweit auf 34,2 Prozent. Die SPD liegt demnach bei 22,6, die Grünen bei 11,7, die FDP bei 3,4, die AfD bei 16,4, die Linke bei 5,4 und die Anderen bei 6,3 Prozent.

Das Ergebnis der AfD „darf uns nicht ruhen lassen“, sagte Wüst dazu. „Man muss den Frust, die Wut auch ernst nehmen und an den Themen arbeiten“, so der Ministerpräsident. Als Beispiele nannte er „Armutsmigration“ oder „prekäre Immobilien, die wir teilweise im Ruhrgebiet haben“.