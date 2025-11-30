Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des zwölften Bundesliga-Spieltags hat der Hamburger SV trotz Unterzahl 2:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen.

Der HSV ging zunächst in der 17. Minute durch Robert Glatzel in Führung, der nach einem starken Dribbling von Alexander Rossing-Lelesiit eiskalt ins kurze Eck abschloss. Trotz der Führung übernahm Stuttgart zunehmend die Kontrolle über das Spiel, fand jedoch im letzten Drittel selten die entscheidenden Lösungen.

Nach dem Seitenwechsel gelang es Stuttgart, den Druck zu erhöhen, was schließlich in der 54. Minute zum Ausgleich führte. Deniz Undav nutzte einen unglücklichen Abpraller von HSV-Keeper Heuer Fernandes und traf aus kurzer Distanz zum 1:1. Der HSV verteidigte in der Folgezeit kompakt und ließ nur wenige Stuttgarter Abschlüsse zu, während die Gäste weiterhin versuchten, die Führung zu übernehmen.

Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischen Fouls, die zu mehreren Gelben Karten führten. Rossing-Lelesiit sah in der 81. Minute Gelb-Rot, was den HSV in den Schlussminuten in Unterzahl brachte. Trotz der numerischen Unterlegenheit schaffte es der HSV in der Nachspielzeit doch noch zu gewinnen. Fábio Vieira sorgte in der 94. Minute für den Siegtreffer.

In der Tabelle rutschen die Schwaben auf den sechsten Platz ab, während der HSV auf den 13. Rang vorrückt. Für die Hamburger geht es am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Kiel weiter, die Stuttgarter sind am gleichen Tag im Pokal in Bochum gefordert.