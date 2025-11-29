Kiel/Fürth/Braunschweig (dts Nachrichtenagentur) - Hertha BSC hat sich am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel mit 1:0 durchgesetzt.

Das entscheidende Tor fiel in der 75. Minute durch Dawid Kownacki, der nach einer Flanke von Fabian Reese per Kopf traf. Kownacki kehrte nach einer zweimonatigen Verletzungspause zurück und feierte ein gelungenes Comeback.

Parallel dazu gewann Eintracht Braunschweig mit 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Erencan Yardimci erzielte das zweite Tor für Braunschweig, nachdem Max Marie die Gastgeber in der 34. Minute in Führung gebracht hatte.

In Fürth setzte sich der VfL Bochum mit einem klaren 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth durch. Philipp Hofmann, Ibrahima Sissoko und Farid Alfa-Ruprecht trugen sich bereits in den ersten 17 Minuten in die Torschützenliste ein.