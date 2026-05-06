Close Menu

    Abnehmmedikamente: Novo Nordisk plant Verträge mit US-Arbeitgebern » Nachrichten

    News Redaktion
    Tabletten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Tabletten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Bagsvaerd (dts Nachrichtenagentur) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will im Milliardenmarkt für Abnehmmedikamente in den USA enger mit Unternehmen kooperieren.

    Finanzchef Karsten Munk Knudsen sagte dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe), man schließe in den USA direkt mit Arbeitgebern Verträge ab. Entsprechende Vereinbarungen mit einzelnen Unternehmen, die eine teilweise Erstattung von Adipositas-Medikamenten anbieten wollten, seien bereits in Arbeit.

    Durch Verträge dieser Art könnten Unternehmen ihren Beschäftigten Medikamente gegen Adipositas als betriebliche Zusatzleistung bezuschussen oder erstatten.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar