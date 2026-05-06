New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.911 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.365 Punkten 1,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.599 Punkten 2,1 Prozent im Plus.

Zuletzt hatten sich die Marktteilnehmer noch darüber gefreut, dass die US-Marine Handelsschiffe durch die Straße von Hormus begleitet hat. Nun wurde dieses "Project Freedom" von US-Präsident Donald Trump pausiert. Die Märkte zeigten sich aufgrund eines Berichts, wonach die US-Seite einen baldigen Abschluss der Verhandlungen mit dem iranischen Regime für wahrscheinlich hält, dennoch hoffnungsvoll. Zuträglich zur positiven Stimmung waren zudem überraschend starke Quartalszahlen von Chipherstellern, die die Hoffnungen auf einen anhaltenden KI-Boom weiter nährten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend stärker: Ein Euro kostete 1,1750 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8511 Euro zu haben.

Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.697 US-Dollar gezahlt (+3,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,51 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 98,33 US-Dollar, das waren 1.154 Cent oder 10,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.