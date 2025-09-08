Close Menu
    Nachrichten

    Bericht: Hjulmand wird neuer Trainer von Bayer Leverkusen

    News Redaktion
    Fans von Bayer Leverkusen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fans von Bayer Leverkusen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – Der Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen hat offenbar einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand werde Nachfolger des vor einer Woche beurlaubten Erik ten Hag, berichtet der „Kicker“ am Montag.

    Demnach sei eine „grundsätzliche Einigung“ erfolgt. Der frühere dänische Nationaltrainer werde in den nächsten Tagen beim Werksklub unterschreiben. Der genaue Zeitpunkt war zunächst noch unklar.

    Ten Hag war nach nur zwei Spieltagen mit einem Punkt entlassen worden. Grund sollen auch Probleme hinter den Kulissen gewesen sein. Hjulmand war von 2014 bis 2015 bereits in der Bundesliga als Trainer aktiv – damals war er Cheftrainer beim 1. FSV Mainz 05. Zuletzt war er von 2020 bis 2024 dänischer Nationaltrainer.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar