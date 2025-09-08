Schauspieler Horst Krause gestorben

Teltow (dts Nachrichtenagentur) – Der Schauspieler Horst Krause ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow, wie der RBB am Montag unter Berufung auf seine Familie berichtet.

Krause hatte seine beruflichen Anfänge auf der Bühne. Er gab nach Abschluss seiner Schauspielausbildung 1967 am Landestheater Parchim sein Bühnendebüt. In den 1990er-Jahren zog er sich vom Theater zurück, um sich gänzlich Film und Fernsehen zuzuwenden. Seinen Durchbruch feierte er 1993 in Detlev Bucks „Wir können auch anders …“.

Krauses bekannteste Rolle war allerdings wohl die des gleichnamigen Polizeihauptmeisters im „Polizeiruf 110“.