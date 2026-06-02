New York (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Außenexperte Jürgen Hardt hat sich vor der Abstimmung über die deutsche Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat hoffnungsvoll geäußert. Deutschland unterstütze die Vereinten Nationen und die damit verbundene internationale Ordnung nach Kräften, sagte er der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). Diese Leistung werde international anerkannt.

Daher werde die deutsche Bewerbung von einer sehr großen Anzahl der Staaten dieser Welt befürwortet, auch wenn Österreich mit der Hauptstadt Wien als Sitz mehrerer UN-Organisationen eine starke Gegenkandidatur darstelle. Hardt fügte hinzu: "Ich bin jedoch hoffnungsvoll, dass die deutsche Bewerbung sich durchsetzen wird."

In New York entscheidet die UN-Generalversammlung am Mittwoch über die neuen nicht-ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats für 2027/28. Deutschland kandidiert in einer Gruppe mit Portugal und Österreich - doch es sind nur zwei Sitze zu vergeben.