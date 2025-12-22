New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.362 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.880 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.460 Punkten 0,5 Prozent im Plus.

Für positive Stimmung sorgten vor allem Nachrichten aus dem Techsektor. Der Chiphersteller Micron veröffentlichte starke Prognosen. Zudem stellte Nvidia trotz des Handelskriegs aus dem Weißen Haus mit Peking Lieferungen nach China im kommenden Februar in Aussicht.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1756 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8506 Euro zu haben.

Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.443 US-Dollar gezahlt (+2,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,52 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,08 US-Dollar, das waren 2,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.