    Pkw fährt in Bushaltestelle in Gießen - drei Verletzte » Nachrichten

    Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Gießen (dts Nachrichtenagentur) - In Gießen ist am Montag ein Pkw in eine Bushaltestelle gefahren, wobei drei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Die Polizei ist derzeit in der Südanlage im Einsatz und ermittelt die genauen Umstände des Vorfalls.

    Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 32-jährige Fahrer eines Audis über die Westanlage in Richtung Südanlage. An der Ampel der Einmündung zur Frankfurter Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit zwei weiteren Fahrzeugen, bevor der Fahrer seine Fahrt fortsetzte und schließlich an der Bushaltestelle mit den wartenden Personen kollidierte.

    Der Fahrer, ein 32-jähriger Mann aus Aserbaidschan, setzte seine Fahrt über die Goethestraße in die Johannesstraße fort, wo er von der Polizei festgenommen wurde. Der Bereich der Südanlage ist zurzeit für die polizeilichen Ermittlungen gesperrt.

