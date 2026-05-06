Atlanta (dts Nachrichtenagentur) - Der CNN-Gründer Ted Turner ist mit 87 Jahren gestorben. Das teilte der Nachrichtensender am Mittwoch mit.

Turner hatte am 1. Juni 1980 mit CNN das erste 24-Stunden-Nachrichtenprogramm im US-Kabelfernsehen gestartet, 1985 legte er mit "CNN International" nach und prägte damit die Nachrichtenberichterstattung auf der ganzen Welt.

Turner war außerdem im Wrestling-Geschäft aktiv und Besitzer von "World Championship Wrestling" (WCW). Anfang der 2000er stieg er aber aus der Branche aus, nachdem WCW vom damaligen Konkurrenten WWF (heute: WWE) übernommen worden war.

Turner war dreimal verheiratet und hat fünf Kinder - alle drei Ehen wurden geschieden. Mit Judy Nye war er von 1960 bis 1964 und mit Jane Shirley Smith von 1965 bis 1988 zusammen. Von 1991 bis 2001 war Turner mit der Schauspielerin Jane Fonda verheiratet.