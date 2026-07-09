Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Schriftsteller Dave Eggers spricht sich für ein generelles Verbot von KI im Unterricht aus. "Es gibt keine verträgliche Dosis von künstlicher Intelligenz an Schulen", sagte Eggers der Wochenzeitung "Die Zeit". Die Menschheit befinde sich an einem "existenziellen Punkt" in ihrer Geschichte.

Gerade Kinder und Jugendliche aus marginalisierten Gruppen würden auf künstliche Intelligenz zurückgreifen wollen, weil sie hofften, damit weniger Fehler zu machen. Eggers sprach sich für klare Regeln und ein generelles Verbot von künstlicher Intelligenz im Unterricht aus. Die KI schaffe eine "Kultur des Misstrauens".

Wenn die junge Generation nicht lerne, ihre eigene Stimme schätzen zu lernen, wäre dies "das Ende der menschlichen Spezies", so Eggers weiter.