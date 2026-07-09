Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat Bundeskanzler Friedrich Merz nach dessen Regierungserklärung Realitätsferne vorgeworfen. Das berichtet .

"Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welcher Welt Friedrich Merz sich befindet", sagte Schwerdtner am Donnerstag den Sendern RTL und ntv. Während Merz von einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung spreche, protestierten tausende Menschen bei VW, weil 100.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stünden. Sie wundere sich, warum Merz dazu gar nichts sage.

Auch die Bewertung des Nato-Gipfels durch den Kanzler kritisierte Schwerdtner scharf. "Auch den Nato-Gipfel redet er sich schön", sagte sie. Donald Trump sei als Tyrann aufgetreten, habe den Handel mit Spanien aufgekündigt und wieder Krieg mit dem Iran vom Zaun gebrochen. Das seien alles keine guten Nachrichten. Diese Schönfärberei verstehe sie überhaupt nicht.