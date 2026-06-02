Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.124 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start baute der Dax Nachmittag einen Teil seiner Zugewinne wieder ab.

"Viel bewegt sich nicht in diesen Tagen im Dax", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Ein Teil der Anleger schaut weiter in Richtung Wall Street und lässt sich von den beinahe täglichen Indexrekorden anstecken. Im Vergleich zu den US-Aktien sehen deutsche Standardwerte relativ günstig aus", erklärte er. "Der andere Teil zieht sich in Anbetracht des drohenden Sommerlochs zunehmend aus dem Aktienmarkt zurück und fokussiert sich lediglich auf die Dauerbrenner der vergangenen Wochen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Halbleiter. Die Aktie von Infineon bleibt deshalb gefragt."

Um das Schlusslicht im Dax kämpften die von kurzfristigen Gewinnmitnahmen belasteten Aktien von SAP und die Papiere von Bayer, die ihr Vermächtnis aus der Monsanto-Übernahme weiter mit sich herumtrügen, so Lipkow. "Noch im laufenden Monat wird der Richterspruch des obersten Gerichts in den USA erwartet und die Anleger erhoffen sich einen potenziellen Befreiungsschlag. Da dies jedoch nicht sicher ist, trennen sich lieber einige Anleger von der Aktie des Pharmariesen."

Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Juli kostete 48 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis zwölf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 94,72 US-Dollar, das waren 26 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1640 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8591 Euro zu haben.