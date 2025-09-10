Dax startet im Plus – Frankreich weiter im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr stand der Index bei rund 23.855 Punkten und damit 0,6 Prozent über dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, die Deutsche Bank und Siemens Energy, am Ende BMW, Brenntag und die Commerzbank.

„Frankreich hat einen neuen Premierminister. Doch die Aufgaben und Herausforderungen bleiben die alten“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der Haushaltsplan für das kommende Jahr habe höchste Priorität. „Der neue Premier muss jetzt auf die anderen Parteien zugehen und mögliche Kompromisslinien ausloten.“ Es sei wahrscheinlich, dass dafür ein Teil der ursprünglichen Sparvorhaben aufgegeben werden muss. „Für die Börsen wird jetzt entscheidend sein, wie hohe Teile der ursprünglichen Sparanstrengungen wegfallen werden.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1700 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8547 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,03 US-Dollar; das waren 64 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.