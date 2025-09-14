Close Menu
    Nachrichten

    Zauberkünstler Chris Ehrlich ermahnt rauchende Crew-Mitglieder

    News Redaktion
    Zigarette (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Zigarette (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Herford (dts Nachrichtenagentur) – Der Magier Chris Ehrlich bekennt sich zu „Marotten“ zu denen gehört, dass er gelegentlich seine Crew-Mitglieder maßregelt. „Wenn die Leute aus unserer Crew rauchen – und das tun natürlich viele – dann bin ich der, der sie immer wieder anspricht und fragt: `Mensch, überleg doch noch mal, ist das gut für deine Gesundheit`“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Sonntagausgabe).

    Auch vor seinem Bruder Andreas machen diese „Eigenheiten“ nicht halt. Für Auftritte lege Chris Andreas persönlich die Klamotten zurecht, „weil das sonst katastrophal in die Hose gehen würde“, sagte Chris Ehrlich der NOZ. Eitel sei er jedoch nur auf der Bühne: „Privat bin ich, ich will nicht sagen, anspruchslos, aber da laufe ich vielleicht auch mal in Sandalen herum. Aber ohne Socken.“

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar