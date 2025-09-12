Close Menu
    Nachrichten

    Dax startet verhalten freundlich – Versicherer gefragt

    News Redaktion
    Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Um kurz nach 9:30 Uhr stand der Index bei 23.730 Punkten und damit 0,1 Prozent höher als bei Vortagesschluss.

    Besonders gefragt waren dabei zu Handelsbeginn insbesondere die Versicherer: Hannover Rück und Münchener Rück legten am kräftigsten zu, auch Dax-Schwergewicht Allianz war unter den vorderen Plätzen zu finden.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1738 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8519 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 3.648 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 99,93 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 65,92 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar