Dax startet verhalten freundlich – Versicherer gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Um kurz nach 9:30 Uhr stand der Index bei 23.730 Punkten und damit 0,1 Prozent höher als bei Vortagesschluss.

Besonders gefragt waren dabei zu Handelsbeginn insbesondere die Versicherer: Hannover Rück und Münchener Rück legten am kräftigsten zu, auch Dax-Schwergewicht Allianz war unter den vorderen Plätzen zu finden.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1738 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8519 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 3.648 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 99,93 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 65,92 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.