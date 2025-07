Deutsche Fußballerinen scheitern im EM-Halbfinale spät an Spanien

Zürich (dts Nachrichtenagentur) – Spanien hat sich im Frauen-EM-Halbfinale gegen Deutschland mit 1:0 durchgesetzt und steht damit im Finale.

In einem spannenden Spiel erzielte Aitana Bonmatí in der 113. Minute das entscheidende Tor für die Spanierinnen. Die deutsche Mannschaft hatte zuvor mehrere Chancen, konnte jedoch keine davon nutzen. Besonders in der ersten Halbzeit der Verlängerung drängten die Deutschen auf den Führungstreffer, scheiterten jedoch an der starken spanischen Defensive und Torhüterin Cata Coll.

Das Spiel begann mit einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Teams ihre Chancen hatten. Deutschland kam durch Klara Bühl zu einer frühen Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Spanien erhöhte gegen Ende der ersten Halbzeit den Druck, konnte aber ebenfalls keinen Treffer erzielen. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Deutschen zeitweise die Kontrolle und hatten durch Giovanna Hoffmann und Carlotta Wamser gute Gelegenheiten, die Führung zu erzielen. Doch die spanische Abwehr hielt stand.

In der Verlängerung war es schließlich Aitana Bonmatí, die nach einem starken Pass von Athenea del Castillo den Ball im Netz unterbrachte. Trotz weiterer Bemühungen der deutschen Mannschaft gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Spanien trifft im Finale auf England, das sich zuvor gegen Italien auch erst in der Verlängerung mit 2:1 durchgesetzt hatte. Damit kommt es zur Neuauflage des WM-Finales von 2023.