München (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Spitzendiplomatin und Nahostexpertin Helga Schmid sieht die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um ein Ende des Kriegs zwischen Israel und der Hamas positiv.

"Wir können nur alle froh und dankbar sein, dass Trump den 20-Punkte-Plan durchgesetzt hat", sagte Schmid dem "Spiegel". Dadurch hätten die verbliebenen lebenden Geiseln nach Israel zurückkehren können, und das schlimmste Leiden der Bevölkerung in Gaza habe gelindert werden können. "Das ist ein Erfolg, den wir anerkennen müssen", sagte Schmid.

Trumps Vorgehensweise zeige, "dass es auch Druck braucht. Militärische Glaubwürdigkeit ist wichtig." Allerdings blieben viele Fragen offen. "Wir sind von einem nachhaltigen Friedensprozess weit entfernt." Ohne Hilfe von außen werde es nicht gehen, sagte Schmid. Es müsse auch Dialoge jenseits der Öffentlichkeit geben.

Schmid, die zuletzt Generalsekretärin der OSZE und vorher Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes war, leitet in der Münchner Sicherheitskonferenz die Middle East Consultation Group, eine Gruppe aus hochrangigen, teilweise ehemaligen, teilweise aktiven Politikern und Experten aus Israel, Palästina und der arabischen Welt. Die Gruppe werde auf der Sicherheitskonferenz im Februar 2026 ein Papier zur Zukunft des Nahen Ostens vorstellen, kündigte die Diplomatin an.