Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Edin Terzic wird neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund. Das teilte der Verein am Montag mit. Der 39-Jährige war im vergangenen Jahr bereits Interimscoach und zuletzt Technischer Direktor der Schwarzgelben.

Terzic werde am Dienstag einen bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag unterschreiben, hieß es. „Edin kennt unseren Klub, das Umfeld, einen großen Teil der Mannschaft und weiß um die Stellschrauben, an denen wir drehen möchten, um unseren Fans erfolgreichen Fußball bieten zu können“, sagte der designierte Sportdirektor Sebastian Kehl. Die Saison 2022/23 solle „im Zeichen eines sportlichen Neuanfangs“ stehen. Die Gespräche über die Zusammensetzung des künftigen Trainerteams will Borussia Dortmund „innerhalb der kommenden Tage führen“, wie es weiter hieß. Am Freitag hatte der BVB die Trennung vom bisherigen Cheftrainer Marco Rose bekannt gegeben. Und das, obwohl der Verein die Saison mit Tabellenrang beendete.