Edin Terzic wird TV-Trainerexperte bei RTL

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Edin Terzic, ehemaliger Cheftrainer von Borussia Dortmund, wird künftig als TV-Trainerexperte für RTL im Einsatz sein. Das teilte der Sender am Mittwoch mit.

Terzic absolviert seinen ersten Auftritt demnach am 7. September. Ab 19:05 Uhr ist der 42-jährige DFB-Pokalsieger unter anderem im Vor- und Nachlauf des DFB-Länderspiels gegen Nordirland an der Seite von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu sehen.

„Edin Terzic steht für modernen Fußball, klare Analysen und glaubwürdige Nähe zum Spiel“, sagte Ivo Hrstic, Ressortleiter Sport bei RTL News. Als Trainer mit internationaler Erfahrung bringe er wertvolle Perspektiven mit, die die Berichterstattung stärken werde.

Terzic fungierte zwischen Dezember 2020 und Sommer 2024 zweimal als Cheftrainer von Borussia Dortmund und gewann im Jahr 2021 den DFB-Pokal mit dem BVB. Außerdem gelang ihm 2024 auf internationaler Bühne der Einzug ins Finale der Champions League. Ein Jahr zuvor war er mit dem Revierclub nur knapp am Gewinn der Deutschen Meisterschaft gescheitert.