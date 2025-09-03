Volkswagen gibt dem Polo elektrische Zukunft

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – Volkswagen wird seinen nächsten Elektrokleinwagen ID.Polo nennen und das dazugehörige SUV ID.Cross. Das berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach kehrt Europas größte Automarke auch bei Elektroautos zurück zu den traditionellen Modellnamen und lässt die bisherigen Bezeichnungen von ID.3 bis ID.7 in den kommenden Jahren auslaufen.

Die neue Version des Kompakt-Elektroautos ID.3, die 2026 auf den Markt kommt, wird die letzte Auffrischung sein, bei der am Zahlennamen festgehalten wird, bevor dieser in einigen Jahren durch den ID.Golf ersetzt wird. Im kommenden Jahr wird zudem der ID.4 nach einer Überarbeitung ID.Tiguan heißen.

VW-Markenchef Thomas Schäfer wird den ID.Golf und ID.Cross gemeinsam mit den verwandten Autos Skoda Epiq und Cupra Raval laut „Spiegel“ am kommenden Sonntag vor dem Auftakt der Automesse IAA in München vorstellen.