Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat die Menschen auch in Russland zum Protest gegen den Ukraine-Krieg ermuntert. „Wir sind schockiert von dem, was gerade nur wenige Flugstunden entfernt in der Ukraine passiert. Aber wir sind nicht sprachlos“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben).

„Viele Menschen gehen auf die Straße, um für Frieden, Freiheit und Demokratie zu demonstrieren – übrigens auch in Russland. Wir alle zusammen zeigen damit, dass eine breite Mehrheit in unserem Land und in allen Ländern dieser Welt friedlich miteinander leben wollen, dass Kooperation besser ist als Konflikt.“ Europa erlebe die dunkelsten Stunden seit vielen Jahrzehnten, so die Ministerin. „Es ist ein Angriff auf die internationale Friedensordnung. Wladimir Putin hat die Ukraine angegriffen und trägt die alleinige Verantwortung für diesen Krieg.“ Zuvor hatte bereits Grünen-Chefin Ricarda Lang hat zur Unterstützung der Friedensdemonstranten in Russland aufgerufen. In Moskau und anderen russischen Städten gebe es Proteste gegen den Ukraine-Krieg, sagte Lang den Funke-Zeitungen. „Unsere Solidarität muss auch denen gelten, die sich in Russland für Demokratie, Menschenrechte und Frieden stark machen.“ Sie selbst werde am Sonntag in Berlin „gegen die Politik des Kremls“ demonstrieren, kündigte Lang an.