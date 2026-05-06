München (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern München ist im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain nach einem 1:1-Unentschieden ausgeschieden. FC Bayern München hatte über weite Strecken mehr Spielanteile, schaffte es jedoch lange nicht, die stabile Defensive von Paris Saint-Germain zu überwinden. Die Gäste nutzten früh eine ihrer ersten Möglichkeiten konsequent.

Bereits in der 3. Minute brachte Ousmane Dembélé Paris nach Vorarbeit von Khvicha Kvaratskhelia in Führung. Damit wuchs der Druck auf die Münchner, die nach dem 4:5 im Hinspiel damit mindestens zwei Treffer benötigt hätten, um die Verlängerung zu erreichen.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Spiel mit klaren Ballbesitzvorteilen für Bayern, jedoch wenigen zwingenden Chancen. Mehrere Abschlüsse unter anderem von Jamal Musiala und Luis Díaz brachten nicht den Ausgleich, während Manuel Neuer sein Team mit Paraden im Spiel hielt.

Kurz vor Schluss gelang Bayern ein später Treffer: Harry Kane traf in der 4. Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich. Für eine Wende reichte die verbleibende Zeit jedoch nicht mehr.

So sicherte sich Paris Saint-Germain insgesamt den Finaleinzug, während Bayern München aus dem Wettbewerb ausscheidet.