Guadalajara (dts Nachrichtenagentur) - Mexiko hat sich mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Südkorea bereits am 2. WM-Spieltag den Gruppensieg gesichert und steht somit sicher im Sechzehntelfinale.

In einer zähen Partie in Guadalajara war es ein Fehler des südkoreanischen Torwarts Seung-Gyu Kim, der den Unterschied machte. Luis Romo nutzte die Gelegenheit in der 50. Minute, als Kim den Ball nach einer Flanke nicht festhalten konnte und Romo ins leere Tor abstaubte.

Die Partie begann mit einem frühen Pressing der Südkoreaner, doch Mexiko fand schnell ins Spiel und entwickelte Spielfreude. Dennoch blieben klare Torchancen in der ersten Halbzeit Mangelware. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, und es fehlte an Kreativität und Tempo im Spiel nach vorn. Die Defensivreihen standen kompakt und ließen kaum etwas zu.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Südkorea den Druck und versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Mexiko zog sich zurück und verteidigte die knappe Führung. In der Schlussphase drängte Südkorea mit einem regelrechten Powerplay, doch die mexikanische Abwehr hielt stand. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Cho, dessen Kopfball aus kurzer Distanz von Rangel pariert wurde.

Mit diesem Sieg hat Mexiko nicht nur den Gruppensieg gesichert, sondern sich auch ein Heimspiel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt im Sechzehntelfinale gesichert.