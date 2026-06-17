Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen begrüßen mögliche neue G7-Hilfen für die Ukraine, dringen aber auf konkrete Schritte. Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte der "Rheinischen Post", sie werde es erst glauben, wenn Taten folgten.

Brantner forderte neue militärische Unterstützung, schärfere Sanktionen und Geld für den ukrainischen Haushalt. "Alles ist willkommen, damit dieser Krieg endet, die Ukraine in Frieden und Freiheit leben kann und sich die Sicherheitslage in Europa insgesamt entspannt", sagte sie.

Mit Blick auf den Nahen Osten sagte Brantner, ein belastbarer Waffenstillstand sei überfällig. Doch was genau Washington mit Teheran verabredet habe, wisse niemand. Sicher zeichne sich aber ab, dass das iranische Regime besser dastehe als vor dem Krieg. In diesem Zusammenhang kritisierte sie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Es ist mir unverständlich, wie der Kanzler Donald Trump nun für einen diplomatischen Durchbruch feiert", sagte die Grüne.