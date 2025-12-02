Close Menu

    Hubertz will trotz Mutterschutz an Rentenabstimmung teilnehmen » Nachrichten

    News Redaktion
    Verena Hubertz am 27.11.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Verena Hubertz am 27.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz will ihren Mutterschutz unterbrechen, um für das Rentenpaket zu stimmen. Das sagte der Ministeriumssprecher der SPD-Politikerin dem "Focus". "Frau Hubertz nimmt voraussichtlich an der Abstimmung teil", hieß es. Eigentlich ist die Sozialdemokratin vergangene Woche in die Babypause gegangen.

    Die schwarz-rote Koalition will am Freitag über das umstrittene Rentenpaket abstimmen. Die Zwölf-Stimmen-Mehrheit wackelt, weil die Junge Gruppe der Union das Gesetz inhaltlich ablehnt. Deswegen sollen in der Union und in der SPD möglichst alle Abgeordneten vollzählig sein.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar