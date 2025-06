Israel fängt Aktivistenschiff auf dem Weg nach Gaza ab

Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) – Israel hat das Gaza-Aktivistenschiff „Madleen“ vor seinem Eintreffen in dem Palästinensergebiet abgefangen.

Das Schiff sei auf dem Weg zur Küste Israels, teilte das israelische Außenministerium mit, wobei die „Madleen“ als „Selfie-Yacht“ bezeichnet wurde. Das israelische Ministerium warf Greta Thunberg und den weiteren Aktivisten an Bord vor, eine „Medienprovokation“ inszenieren zu wollen und dabei kaum Hilfsgüter an Bord gehabt zu haben. Alle Personen seien unbeschadet, so die israelische Armee. Sie seien mit belegten Broten und Wasser versorgt worden.

Die Organisation Freedom Flotilla Coalition hatte zuvor mitgeteilt, dass die israelische Armee das Segelschiff gestoppt und seine Besatzung „entführt“ habe. Israel will die Aktivisten wieder in ihre Heimatländer zurückschicken.