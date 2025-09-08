Jobangebote zu Elektromobilität deutlich zurückgegangen

München (dts Nachrichtenagentur) – Die Zahl gesuchter Jobs in der Automobilindustrie mit Fokus auf Elektromobilität ist deutlich zurückgegangen. Das zeigen am Montag veröffentlichte Auswertungen des Ifo-Instituts und der Jobplattform Indeed von etwa 1,7 Millionen Stellenanzeigen von 2.400 Unternehmen.

„Zwar war im Juni 2025 die Zahl der offenen Stellen bei Autofirmen, die auf Elektromobilität setzen, noch um knapp 20 Prozent größer als bei Unternehmen mit Fokus auf Verbrenner. Allerdings suchten Autofirmen mit Fokus auf Elektromobilität, sogenannte grüne Unternehmen, Ende 2023 noch doppelt so viele Stellen“, sagte Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Innovationsökonomik und Digitale Transformation. Dies entspricht einem relativen Rückgang um 81 Prozent. „Die Entwicklung der Arbeitsnachfrage bei den grünen Jobs deutet darauf hin, dass sich der Strukturwandel deutlich verlangsamt.“

Insgesamt ist die Zahl offener Stellen in der deutschen Autoindustrie bis Juni 2025 um zwei Drittel eingebrochen, verglichen mit dem Höchstwert im August 2023. Dies ist der niedrigste Stand seit der Corona-Pandemie. „Bemerkenswert schlecht ist die Lage bei den Automobilzulieferern, deren Stellenanzeigen sich seit dem Einbruch 2019 nicht erholt haben“, sagte Annina Hering, Arbeitsmarktexpertin bei Indeed. Bei den Zulieferern gab es im Juni 2025 etwa 82 Prozent weniger offene Stellen als im Mai 2019.

Die Studie untersucht knapp 1,7 Millionen Online-Stellenanzeigen auf Indeed im Zeitraum Januar 2018 bis Juni 2025. Dies entspricht der Arbeitsnachfrage von 2.400 Unternehmen, die in der Automobilbranche in Deutschland aktiv sind. Dabei werden in der Studie die Unternehmen anhand ihrer Patentportfolios in der Antriebstechnologie nach Elektromobilität (grüne Unternehmen) und Verbrenner (braune Unternehmen) unterschieden.