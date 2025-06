Kwasniok neuer Trainer des 1. FC Köln

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Lukas Kwasniok übernimmt zur neuen Saison die Position des Cheftrainers beim 1. FC Köln.

Der 43-Jährige kommt vom SC Paderborn und unterschrieb beim FC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag mitteilte. Über die Ablösemodalitäten mit dem SC Paderborn wurde Stillschweigen vereinbart, hieß es weiter.

FC-Sportdirektor Thomas Kessler sagte: „Er hat in Paderborn über mehrere Jahre hinweg eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln, attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen lassen und junge Spieler an höhere Aufgaben heranführen kann. Seine Art des Fußballs, seine Energie und sein Ehrgeiz passen hervorragend zu dem, was wir uns für den FC in der Bundesliga vorstellen.“

„Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, vielleicht auch eine Pause einzulegen. Als sich Thomas Kessler bei mir gemeldet hat, war mir aber sofort klar: Wenn ich die Möglichkeit bekomme, in Köln zu arbeiten, dann will ich es unbedingt machen. Es ist ein Wahnsinns-Club und eine riesige Chance“, ließ sich Kwasniok zitieren.

Der in Polen geborene Kwasniok wurde fußballerisch im Nachwuchs des Karlsruher SC ausgebildet, schaffte verletzungsbedingt den Sprung in den Profibereich aber nicht. Das gelang ihm nach Jahren im Nachwuchsbereich des KSC dann als Trainer. Über den FC Carl Zeiss Jena landete er im Januar 2020 beim 1. FC Saarbrücken, mit dem er in die 3. Liga aufstieg und ins Halbfinale des DFB-Pokals einzog.

Von 2021 bis zum Ende der abgelaufenen Saison stand Kwasniok beim SC Paderborn an der Seitenlinie, etablierte diesen in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga und verpasste zuletzt nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga. Dieser gelingt Kwasniok nun individuell durch seinen Wechsel zum 1. FC Köln.