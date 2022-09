Prag (dts Nachrichtenagentur) – Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Amtskollegen aus Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien haben ihren Willen bekräftigt, eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen durchzusetzen. “Unsere Regierungen sind fest entschlossen, unserer Verpflichtung nachzukommen”, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Rande eines Treffens am Freitag in Prag. Die effektive Mindestbesteuerung solle im Jahr 2023 “und mit allen möglichen rechtlichen Mitteln” umgesetzt werden, eine entsprechende weltweite Konvention bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

Eine globale Mindeststeuer ist schon seit Jahren Thema. Der Mindeststeuersatz soll 15 Prozent betragen, kein Unternehmen mit einem Umsatz über 750 Millionen Euro soll am Ende weniger zahlen, so der erklärte Wille.