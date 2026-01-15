Close Menu

    Linke fordert deutsches Konsulat auf Grönland » Nachrichten

    Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert die Eröffnung eines deutschen Konsulats auf Grönland. "Statt 13 Soldaten nach Grönland zu schicken, sollte die Bundesregierung das Land lieber unterstützen, indem sie die diplomatischen Beziehungen zum Land stärkt", sagte van Aken dem "Spiegel".

    "Warum machen wir nicht wie Frankreich ein Konsulat dort auf?", fügte er hinzu. Damit könne Deutschland Grönland kulturell und wirtschaftlich stärken und vor Ort sein, "ohne mit militärischer Gewalt zu drohen und damit den Konflikt zu eskalieren". Das seien zivile Maßnahmen, die einen viel besseren Effekt hätten.

    "Solidarität mit Grönland zu zeigen, ist jetzt total wichtig", so der Linken-Politiker. "Es ist auch gut, dass die Bundesregierung überhaupt etwas macht, aber warum denkt sie immer nur an Soldaten?" Dass Deutschland jetzt Bundeswehrsoldaten nach Grönland schicke, zeige, "dass diese Regierung rein militärisch an das Thema herangeht".

