    Lottozahlen vom Mittwoch (10.09.2025)

    News Redaktion
    Lotto-Schild (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Lotto-Schild (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) – In der Mittwochs-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 15, 17, 21, 22, 37, die Superzahl ist die 1. Im Jackpot liegen diese Woche 6 Millionen Euro.

    Der Gewinnzahlenblock im „Spiel77“ lautet 9668141. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 464108 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

    Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto „6 aus 49“ seit 1955 gespielt.

