Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird sich am 15. Juli in der traditionellen "Sommerpressekonferenz" der Hauptstadtpresse stellen. Den Termin teilte der Verein der Bundespressekonferenz am Donnerstag mit, in dem rund 900 Parlamentskorrespondenten organisiert sind.

Wie üblich geht es um "aktuelle Themen der Innen- und Außenpolitik" - es darf also kunterbunt zu allen Themen gefragt werden, Start ist um 13 Uhr.

In den letzten Jahren hatten sich die Bundeskanzler stets gut 90 Minuten Zeit für die Journalisten genommen. In der Regel ist der Saal dabei sehr gut gefüllt und mehrere Fernsehsender übertragen das Spektakel.