Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Frauke Heiligenstadt, begrüßt die Bereitschaft der Bundesbank, die Vermögensverwaltung für die geplante Kapitalrente zu übernehmen.

"Die Bundesbank ist genau der richtige Partner für die Umsetzung", sagte Heiligenstadt dem Nachrichtenportal T-Online. Sie sei erfahren, habe das Vertrauen der Regierung und der Bevölkerung und bringe die Infrastruktur mit, um schnell an den Start zu gehen.

Mit der Kapitalrente, der reformierten privaten Altersvorsorge und der Frühstartrente stelle die Koalition die Altersvorsorge breit auf und ermögliche allen Menschen eine Teilhabe an den positiven Entwicklungen des Kapitalmarkts, so Heiligenstadt weiter. Zuvor hatte die Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Mauderer im "Tagesspiegel" ihre Bereitschaft erkennen lassen, die Kapitalrente zu verwalten.