Close Menu

    Özdemir will sich von Berlin "abheben" » Nachrichten

    News Redaktion
    Cem Özdemir (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Cem Özdemir (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der neue baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hat zum Start seiner grün-schwarzen Koalition erklärt, sich von Berlin "abheben" zu wollen. Man wolle "die Dinge intern lösen und dann, wenn wir uns geeint haben, dann an die Öffentlichkeit treten", sagte er im ZDF-"Heute Journal".

    Man habe jetzt eine einmalige Chance, zu zeigen, dass Demokraten Probleme lösen können, so der Regierungschef. Man könne respektvoll miteinander umgehen und sich gegenseitig auch mal recht geben. "Also alles das, was in Berlin gerade leider nicht stattfindet".

    Özdemir sprach auch über den Finanzierungsvorbehalt, unter dem die Vorhaben seiner Koalition stehen: "Da unterscheiden wir uns von Berlin. (…) Wir können nicht Schulden machen wie die Weltmeister".

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar