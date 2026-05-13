Caracas (dts Nachrichtenagentur) - Nicolás Maduro Guerra, der Sohn des in den USA inhaftierten venezolanischen Ex-Machthabers Nicolás Maduro, sorgt sich um die Gesundheit seines Vaters. Sein Vater habe sich "immer sehr gesund ernährt", sagte Nicolasito, wie er im Land genannt wird, dem "Spiegel". Viel Gemüse, wenig Zucker - "jetzt nimmt er vor allem Kohlenhydrate zu sich, hochverarbeitete Lebensmittel, zu viel Salz".

Maduro war in der Nacht des 3. Januar in einer spektakulären Militäroperation von US-Elitesoldaten festgenommen und außer Landes gebracht worden. Der Angriff auf die Hauptstadt Caracas habe die venezolanische Führung überrascht. "Wenn sie angreifen, dachte ich, dann an irgendeinem anderen Ort und mit dem Ziel, einen Raum für Verhandlungen zu öffnen", sagte Maduro Guerra. Er gestand, die technologischen Fähigkeiten der Amerikaner unterschätzt zu haben: "Auch wenn wir wussten, dass wir bei einem Angriff keine Hoheit über den Luftraum haben würden - es ist nicht dasselbe, wie es zu erleben. Wir hätten mehr tun müssen, um meinen Vater zu beschützen. In dieser Hinsicht haben wir versagt."

Sein Vater, so Maduro Guerra, sei in dieser Nacht wohl davon ausgegangen, dass er sterben würde. Auf seinem Telefon hinterließ er eine nicht abgeschickte Audionachricht an seinen Sohn, in der er davon sprach, "dass Bomben fallen, dass das venezolanische Volk weiterkämpfen solle, dass unsere Heimat niemals eine Kolonie sein werde". Es sei eine "Abschiedsnachricht" gewesen.

Seit Maduros Festnahme führt seine langjährige Stellvertreterin Delcy Rodriguez die Amtsgeschäfte in der venezolanischen Hauptstadt. Hinsichtlich der Reformen, die Rodriguez vor allem im Öl- und Bergbausektor angestoßen hat, sprach Maduro Guerra von einem "neuen Venezuela, das sich der Welt öffnet". Es sei ein "neuer Moment, in dem es um Dialog und Versöhnung geht". Venezuela habe sich zu lange in Konflikten verbohrt, die nirgendwo hinführten. "Wir brauchen einen Weg, der zu Wohlstand und Frieden führt."

Im Hinblick auf die jüngere Vergangenheit räumte Maduro ein, dass es "tatsächlich harte Momente" gegeben habe, "Fehler, die wir begangen haben, Exzesse, für die wir als Chavismo um Vergebung bitten müssen. Die Verantwortung, den ersten Schritt zu tun, liegt bei uns."