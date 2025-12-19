Close Menu

    Pilotengewerkschaft will Schiedsverfahren gegen Lufthansa » Nachrichten

    Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Pilotengewerkschaft Cockpit bereitet die Einleitung eines Schiedsverfahrens gegen die Lufthansa vor. Dies markiere "einen weiteren Tiefpunkt der Sozialpartnerschaft", sagte Arne Karstens von Cockpit am Freitag.

    Hintergrund ist der Vorwurf der Gewerkschaft, dass die Lufthansa gegen eine "Perspektivvereinbarung" von 2017 verstoße und eine zugesicherte Mindestflottengröße von 325 Flugzeugen bei Lufthansa und Lufthansa Cargo seit Jahren nicht einhalte.

    Man habe mehrfach versucht, den Konflikt außerhalb des vorgesehenen Rechtswegs beizulegen, der Gang zum Schiedsgericht sei aber nun "unvermeidlich". Im Falle eines Erfolgs des Schiedsverfahrens wäre die Lufthansa nach Darstellung der Gewerkschaft zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Millionenhöhe verpflichtet.

