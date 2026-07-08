Vancouver (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat die Schweiz das Achtelfinale gegen Kolumbien mit 4:3 im Elfmeterschießen gewonnen. Nach 90 und nach 120 Minuten stand es 0:0.

Beide Mannschaften hatten in der regulären Spielzeit Mühe, klare Torchancen zu kreieren. Kolumbien hatte durch Gustavo Puerta die beste Gelegenheit in der ersten Halbzeit, doch der Schweizer Torhüter Gregor Kobel parierte glänzend. Auf der anderen Seite scheiterte Fabian Rieder mit einem gefährlichen Schuss an Kolumbiens Keeper Camilo Vargas.

In der Verlängerung erhöhte Kolumbien den Druck und kam zu mehreren Abschlüssen, doch die Schweizer Abwehr hielt stand. Die Eidgenossen versuchten ebenfalls, zum Torerfolg zu kommen, doch die kolumbianische Defensive um Davinson Sánchez und Yerry Mina zeigte sich stabil.

Im Elfmeterschießen hatten die Schweizer die besseren Nerven und treffen am Samstag im Viertelfinale von Kansas City auf Argentinien.