SPD-Fraktion mahnt Eile bei Aufnahme von afghanischen Ortskräften an

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die SPD-Außenpolitikerin Derya Türk-Nachbaur fordert eine rasche Einreise von Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage. „Wer für uns gearbeitet hat, muss sich darauf verlassen können, dass wir unser Wort halten“, sagte die Bundestagsabgeordnete der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe) angesichts drohender Abschiebungen der Betroffenen aus Pakistan.

Die Sicherheitsüberprüfungen für diejenigen mit einer Aufnahmezusage seien längst abgeschlossen worden. „Sie wurden auf Herz und Nieren geprüft, mehrfach kontrolliert und warten dennoch seit Monaten in Unsicherheit. Jeder weitere Tag Verzögerung bedeutet für sie ein Leben in Angst“, so Türk-Nachbaur. „Dieses Zögern muss jetzt ein Ende haben.“

Es sei wichtig, dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) „in engem Kontakt mit den pakistanischen Behörden steht“, sagte sie. „Jetzt kommt es darauf an, dass die zugesagten Aufnahmeprogramme Bestand haben und die Menschen schnell und sicher nach Deutschland kommen können. Unter ihnen sind viele, die als Ortskräfte für Deutschland gearbeitet und dabei ihr Leben riskiert haben.“