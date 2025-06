Steinmeier kondoliert nach Amoklauf in Österreich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit mehreren Toten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen kondoliert.

„Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer habe ich von der Gewalttat in Graz erfahren, bei der so viele unschuldige Menschen ihr Leben verloren haben“, schreibt Steinmeier am Dienstag. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ihnen gilt mein tiefstes Mitgefühl.“ Den Verletzten wünsche er eine rasche und vollständige Genesung.

Bei dem Amoklauf am Dienstag kamen den jüngsten Angaben zehn Personen ums Leben, darunter auch der Täter. Es soll zudem eine zweistellige Zahl von Verletzten geben – zwei sollen sich in kritischem Zustand befinden. Bei dem Angreifer soll es sich um einen 22-jährigen ehemaligen Schüler handeln. Er hat Medienberichten zufolge zwei Waffen – eine Pistole und eine Schrotflinte – mit sich geführt, die er legal besessen hat.