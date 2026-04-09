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    Ukraine-Krieg: Putin kündigt 32-stündige Feuerpause an » Nachrichten

    News Redaktion
    Wladimir Putin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Wladimir Putin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat für die orthodoxen Ostertage eine 32-stündige Feuerpause im Krieg Russlands gegen die Ukraine verkündet. Das teilte der staatliche russische Nachrichtendienst Tass am Donnerstag mit.

    Die Feuerpause soll für den Zeitraum von 16:00 Uhr am 11. April bis zum Ende des 12. Aprils andauern. Russische Truppen würden angewiesen, die Feindseligkeiten einzustellen, aber bereit zu sein, jegliche feindliche Aggression zu stoppen, hieß es. Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Waffenstillstand über die Feiertage gefordert.

    Auch im vergangenen Jahr hatte Putin zu Ostern eine Feuerpause ausgerufen. Russland und die Ukraine machten sich schließlich gegenseitig Vorwürfe, die Waffenruhe gebrochen zu haben.

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