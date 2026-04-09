Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Freiburg hat am Donnerstagabend im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen RC Celta Vigo einen souveränen 3:0-Erfolg eingefahren und sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet.

Die Gastgeber starteten druckvoll und gingen früh in Führung: In der 10. Minute traf Vincenzo Grifo mit einem präzisen Schuss aus halblinker Position zum 1:0. Freiburg blieb auch danach das aktivere Team, ließ defensiv kaum etwas zu und nutzte eine weitere Gelegenheit konsequent. In der 32. Minute erhöhte Jan-Niklas Beste aus kurzer Distanz auf 2:0.

Nach der Pause kontrollierte der Bundesligist weiterhin das Geschehen. Die Gäste aus Spanien fanden offensiv kaum Mittel, während Freiburg immer wieder gefährlich nach vorne spielte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute: Nach einer Ecke von Beste köpfte Matthias Ginter zum 3:0 ein.

In der Schlussphase verpassten die Breisgauer sogar einen noch höheren Sieg, während Celta Vigo nur vereinzelt zu Chancen kam. Insgesamt präsentierte sich Freiburg in allen Mannschaftsteilen überlegen und ließ kaum Zweifel am verdienten Erfolg aufkommen.