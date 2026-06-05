Es ist ein ungewöhnlicher Schritt: Anthropic, der Entwickler des bekannten Chatbots "Claude", fordert die KI-Branche auf, das Entwicklungstempo zu drosseln.

In einem Papier mit dem Titel "When AI builds itself" plädiert das Unternehmen dafür, die Entwicklung der leistungsstärksten KI-Modelle vorübergehend zu verlangsamen oder sogar zu pausieren.

Die Begründung klingt wie Stoff aus einem Science-Fiction-Film. Die KI-Modelle nähern sich nach Darstellung des Unternehmens einem Punkt, an dem sie sich selbst verbessern können, ohne dass der Mensch noch eingreift.

Wenn KI beginnt, sich selbst zu bauen

Hinter der Warnung steht ein Begriff, der in der Forschung "rekursive Selbstverbesserung" diskutiert wird. Gemeint ist damit ein Szenario, in dem ein KI-System fähig wird, seinen eigenen Nachfolger zu entwerfen und zu entwickeln, ohne menschliche Hilfe.

Genau hier sieht Anthropic die Gefahr. Werde diese Schwelle überschritten, steige das Risiko, dass die Menschheit die Kontrolle über die Technologie verliert. Dieser Punkt könne schneller erreicht sein, als viele Institutionen darauf vorbereitet seien.

Zahlen aus dem eigenen Betrieb

Anthropic untermauert die Warnung mit Daten aus den eigenen Systemen. Im Mai 2026 hat die KI Claude mehr als 80 Prozent des Programmcodes im firmeneigenen System selbst geschrieben.

Vor dem Start des Tools Claude Code Anfang 2025 hat dieser Anteil noch im niedrigen einstelligen Bereich gelegen.

Ein typischer Entwickler bringt heute im Vergleich zu 2024 rund achtmal so viel Code pro Tag ein.

Eine Pause funktioniert nur, wenn alle mitmachen

Einen Alleingang schließt Anthropic aber aus. Würde nur ein einzelnes Unternehmen die Entwicklung stoppen, zögen die Konkurrenten einfach vorbei. Der Vorsprung wäre verschenkt.

Eine echte Pause setzt deshalb voraus, dass die großen KI-Firmen gleichzeitig auf die Bremse treten. Vor allem die USA und China müssten mitziehen, und zwar nach Regeln, die für alle nachprüfbar sind.

Das Problem: Niemand kann es wirklich kontrollieren

Aber genau diese Kontrolle ist die große Schwäche der Idee. Ein KI-Training lässt sich viel leichter verbergen als etwa eine Raketenanlage oder eine Atomfabrik.

Die nötige Rechenleistung, die Daten und die Forschung sind überall verstreut und schwer zu überwachen. Ohne einen globalen Mechanismus stehen Firmen und Regierungen vor schwierigen Entscheidungen, getrieben von wirtschaftlichem und geopolitischem Druck.

Kritiker wittern ein Geschäftsmanöver

Aus dem Weißen Haus und aus Teilen der Branche kommt der Vorwurf, Anthropic überzeichne die Worst-Case-Szenarien. So wolle das Unternehmen unter dem Deckmantel der Sicherheit die eigene Konkurrenz ausbremsen.

Auffällig ist auch das Timing. Nur wenige Tage zuvor hat das Unternehmen die Unterlagen für einen Börsengang eingereicht, bei einer Bewertung nahe an der Marke von einer Billion Dollar.

Ein altbekanntes Muster

Der Ruf nach einer Entwicklungspause ist nicht neu. Schon vor Jahren hat sich Tech-Milliardär Elon Musk für eine sechsmonatige Pause ausgesprochen, um kurz darauf bekanntzugeben, dass er eine eigene KI-Firma vorangetrieben hat.

Auch deshalb dürfte die Skepsis groß bleiben. Bislang ist in der Branche ohnehin keine Bereitschaft zu erkennen, das Tempo zu drosseln.