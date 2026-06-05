KI entwickelt erstmals Impfstoff

Britische Forscher der Universität Cambridge haben mithilfe Künstlicher Intelligenz einen Impfstoff entwickelt, der ein breites Spektrum an Viren abdecken und künftige Pandemien verhindern soll.

KI entwirft erstmals zentralen Impfstoffbestandteil

Wie die BBC berichtet, wurde dabei zum ersten Mal ein wesentlicher Bestandteil eines Impfstoffs vollständig durch eine KI konzipiert. Das Präparat richtet sich gegen alle Coronaviren, also alle bekannten Covid-Varianten und Viren, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden könnten.

Forschung noch in frühem Stadium

Die Arbeiten befinden sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Parallel dazu forscht das Team bereits an KI-gestützten Impfstoffen gegen Grippe und Ebola.

Viren verändern sich schneller als bisherige Impfstoffe

Impfstoffe trainieren das Immunsystem darauf, Krankheitserreger zu erkennen und zu bekämpfen. Viele Viren verändern ihr Erscheinungsbild aber laufend, so dass bestehende Impfstoffe schnell ihre Wirksamkeit verlieren. Genau dieses Problem soll der neue Ansatz lösen.

Ziel: Der Virusentwicklung einen Schritt voraus sein

"Wir sind immer einen Schritt hinterher", hat Professor Jonathan Heeney von der Universität Cambridge der BBC gesagt. "Unser Ziel ist es, der Entwicklung voraus zu sein." Der Einsatz von KI ermögliche es, Impfstoffe zu entwickeln, die auch gegen neu auftretende Erreger wirksam sind.

mit Material der DTS Nachrichtenagentur