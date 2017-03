Warum das Merkel-Bashing verlogen und ehrlos ist

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Grünen-Politiker Robert Habeck hat die Kritik aus den Regierungspartien an Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern als „verlogen“ bezeichnet. „Ich finde es fadenscheinig – soll ich verlogen sagen – wie weit Parteien inzwischen in das Merkel-Bashing einsteigen, die sich im September letzten Jahres und um Weihnachten rum, gar nicht genug rühmen konnten, Teil dieser Emotionen und Teil dieser Begeisterung zu sein, die ja vom Münchner Hauptbahnhof ausging“, sagte Habeck im „Bayerischen Rundfunk“. Nur aus taktischen Gründen die eigene Verantwortung und Geschichte zu verkennen, sei perfide und zynisch.

CDU-Wahldebakel in Mecklenburg-Vorpommern

Die CDU war bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern nur drittstärkste Kraft geworden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte daraufhin eingeräumt: „Natürlich bin ich auch verantwortlich.“ Die grundlegenden Entscheidungen der vergangenen Monate halte sie dennoch für richtig. CSU-Chef Horst Seehofer hatte der „Süddeutschen Zeitung“ gesagt, die Lage für die Union sei „höchst bedrohlich“. Seine Aufforderungen zur Kurskorrektur seien nicht aufgenommen worden.

Kommentar:

Recht hat der Mann! Solange Merkel auf der Erfolgswelle geschwommen ist und ihre Popularitätswerte den Zeiger nach oben rausgeschlagen haben, hat man sich gern in ihrem Licht gesonnt und ihre Entscheidungen stolz mitgetragen. Jetzt, wo es rumpelt im Getriebe, reißt man die Hände hoch und will mit allem nichts zu tun haben? Peinlich! Vom Bahnhofsklatscher zum Asylkritiker Wir brauchen keine Politiker, die ihr Fähnchen in den Wind hängen, heute Bahnhofsklatscher und morgen Asylkritiker sind. Sigmar Gabriel wird bspw. durch seinen politischen Wankelmut und seine Profilierungssucht, die bis zur offensichtlichen Lächerlichkeit reicht, unwählbar.

