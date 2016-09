Sind Sie die Hauptdarstellerin in Ihrem Unternehmen?

Unsere Gastautorin Marina Friess verrät Ihnen fünf Tipps, die ihr in ihrer eigenen Unternehmerkarriere geholfen haben.

eine Kolumne von Marina Friess

Doch was sind wirklich die richtigen Schritte für Gründerinnen?

Ich habe Ihnen natürlich auch ein paar gute Ratschläge, um genau zu sein fünf an der Zahl, aus meiner Erfahrung mitgebracht. Doch ich empfehle Ihnen: Prüfen Sie diese und gleichen Sie sie mit Ihrer eigenen Persönlichkeit ab. Es gibt Sie, mit Ihrem Charakter, mit Ihren Fähigkeiten nur einmal und daher sollten die Tipps, die Sie annehmen, auch zu Ihnen passen und authentisch sein.

Die Dinge gründlich in Frage stellen

Ich werde in diesem Artikel viele Dinge, die Sie irgendwo gelesen oder gehört haben in Frage stellen, neu interpretieren und manchmal auch stark kritisieren. Und das mache ich ganz bewusst, weil ich gerade bei Gründerinnen immer wieder erlebe, das sie sich so lange auf Grund der Tipps anderer verbiegen, dass sie irgendwann gar nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind. Auch mir ging es am Anfang meiner Selbstständigkeit so und glauben Sie mir, das ist nicht angenehm. Und der Weg zurück zu sich selbst ist ebenfalls sehr anstrengend. Ich würde mir wünschen, dass ich viele Gründerinnen erreiche und ihnen sagen kann: Du bist gut so wie du bist. Es geht nicht darum seine Persönlichkeit zu verändern, sondern darum seine Persönlichkeit zu erweitern.

1. Authentizität ausstrahlen

Ist Ihnen zu jeder Zeit bewusst, wie Sie wirken möchten? Wie sehen Sie sich selbst? Wie werden Sie von anderen gesehen? Um sich selbst gut reflektieren zu können, sind das ganz entscheidende Fragen. Umso klarer das Bild von sich selbst, desto einfacher kann man es steuern, authentisch wahrgenommen zu werden.

Jeder Mensch verfügt über ein:

Eigenbild: So sehen Sie sich selbst.

Fremdbild: So werden Sie von anderen gesehen.

Projiziertes Bild: So möchten Sie gerne gesehen werden.

Im Optimalfall sind sich die drei Bilder sehr ähnlich und die Betreffenden werden als authentisch erlebt. Fragen Sie sich: Wie sieht mein authentisches ICH aus? Wie fühle ich mich wohl? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Nehmen Sie sich Zeit diese Frage zu beantworten. Authentizität geht über die bewusste Wahrnehmung der eigenen Person hinaus unabhängig davon, wie Sie Ihr Umfeld gerne sehen möchte. Es zählt nur, dass Sie morgens in den Spiegel sehen und die Person wiedererkennen und wertschätzen, die sich darin spiegelt.

Fazit: Sein Sie sie selbst, denn alle anderen sind bereits vergeben.

2. Leidenschaft leben

In vielen Positionierungsseminaren wird immer wieder darüber gesprochen, dass Sie etwas tun müssen, was außergewöhnlich am Markt ist. USP (Unique Selling Proposition oder auch Alleinstellungsmerkmal) ist da ein oft genutzter Begriff. Das ist ja alles schön und gut, aber zeigen Sie mir heutzutage mal ein Produkt, dass wirklich eine Alleinstellung am Markt hat. Wenn dann gibt es das nur kurz – bis ein Mitbewerber kommt und etwas Ähnliches anbietet.

Was heutzutage wirklich zählt ist der ESP (Emotional Selling Proposition). Was also zählt ist, dass Sie die Emotion für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung rüberbringen. Wenn Sie also eine Leidenschaft haben, für das was sie tun, werden Sie automatisch erfolgreich. Dann kann es hunderte Mitbewerber geben. Wenn Sie lieben, was Sie tun und der Umsatz nicht der Motivationspunkt Nummer 1. ist, spüren das Ihre Kunden und werden Sie lieben.

Fazit: Der Erfolg folgt Ihren Emotionen.

3. Intuition integrieren

Ich habe mich mit vielen sehr erfolgreichen Unternehmerinnen unterhalten und sie gefragt, was ihr Geheimnis ist. Die meisten von Ihnen haben mir gesagt: Das sie bei Entscheidungen immer auf Ihr Bauchgefühl, also auf ihre Intuition, hören. Jede Frau hat Zugang zu ihrer Intuition, nur nutzen ihn zu wenige. Es ist, als hätten wir im Keller einen Vorrat an Gold in unserem Tresor eingesperrt, ohne jemals davon Gebrauch zu machen.

Aber es gibt Strategien, wie wir diese Zugänge frei räumen und aktiv für uns und andere einsetzen können! Die einfachste und schnellste Strategie ist das „Innehalten“. Nehmen Sie sich vor wichtigen Entscheidungen einen kurzen Moment Ruhe. Atmen Sie dreimal tief in den Bauch ein und aus. Und dann stellen Sie sich vor, Sie hätten die Entscheidung bereits in eine Richtung getroffen. Wie fühlt es sich für Sie an? Und dann stellen Sie sich vor, Sie hätten die Entscheidung in eine andere Richtung getroffen. Welche der beiden Möglichkeiten fühlt sich für Sie besser an? Meist ist es die, die uns zuerst in den Kopf kommt. Denn bevor eine Information in unserem Kopf ankommt, hatten wir bereits ein Gefühl dazu. Der wichtigste Faktor ist und bleibt allerdings, dass Sie sich einen kurzen Moment Zeit nehmen. Stress trennt uns von unserer Intuition.

Fazit: Sorgen Sie für Ruhe, um mit Ihrem Bauchverstand zu kommunizieren.

4. Standfestigkeit stabilisieren

Standfestigkeit ist eine sehr wichtige Fähigkeit für jede Unternehmerin. Immer wieder gibt es äußere Einflüsse, die Sie in eine bestimmte Richtung lenken möchten. Diese Einflüsse sind meist Menschen, die ihre eigene Welt zu Ihrer Welt machen. Doch es gibt nur eine Person in Ihrem Leben die weiß, wohin die Reise gehen soll und das sind Sie. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es spricht nichts dagegen, die Ratschläge anderer anzunehmen, aber nur dann, wenn Sie auch der Meinung sind. Oft neigen Frauen dazu die Tipps anzunehmen, obwohl sie ein anderes Gefühl dazu haben.

Wenn Ihre Intuition also sagt, dass Sie lieber einen anderen Weg gehen möchten, dann bleiben Sie standfest.

Fazit: Stehen Sie für sich und Ihre Intuition ein.

5. Selbstwert steigern

Oftmals neigen Gründerinnen dazu, am Anfang Dinge zu tun, oder Preise zu akzeptieren, die weit von dem Wunsch entfernt sind, was sie eigentlich dafür bekommen möchten. Das hat etwas damit zu tun, dass man sich nicht zu 100 Prozent darüber bewusst ist, was man Wert ist. Sich darüber bewusst zu werden, ist der erste Schritt. Seinen eigenen Wert dann zu kommunizieren und dafür einzustehen, ist der zweite Schritt. Oft höre ich: „Nimm am Anfang lieber jeden Auftrag an, bevor du zuhause sitzt und nichts zu tun hast!“ Das ist Quatsch. In der Zeit, in dem Sie einen Auftrag abarbeiten, der Ihren Selbstwert schmälert, können Sie genauso gut aktiv auf „Neukundenfang“ gehen und Kunden finden, die bereit sind Ihren Wert zu erkennen und diesen auch zu bezahlen. Nur das muss dann auch wirklich getan werden.

Fazit: Gehen Sie keine faulen Kompromisse ein.

Natürlich gehören noch weitere Fähigkeiten zum Unternehmertum – wie Führungsfähigkeiten, Verkaufsfähigkeiten und betriebswirtschaftliches Denken. Allerdings sind diese Punkte nichts, wenn Sie nicht leidenschaftlich, standfest, authentisch, intuitiv und mit genügend Selbstwert agieren.

Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Erfolg für Ihre Unternehmung. Deutschland braucht mutige Gründerinnen.

