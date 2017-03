Sexsucht: So schlimm ist sie wirklich

Warum Sexsucht keine lustige Umschreibung für ein ausgefülltest Sexleben ist, welche Folgen sie hat und wie sie behandelt wird.

Golfprofi Tiger Woods und Sandra Bullock-Ehemann Jesse James haben das Thema „Sexsucht“ wieder ins Gespräch gebracht. Von Männern oft mit einem abschätzigen Lächeln, das wohl am ehesten sagen soll „das ist normal und keine Krankheit“, abgetan, ist Hypersexualität, wie die Sexsucht medizinisch heißt, eine ernstzunehmende Störung.

Wie bei anderen Süchten treibt sie die Betroffenen häufig in die soziale Isolation und drängt alle anderen Lebensbereiche massiv zurück.

Die Schätzungen der Betroffenenzahlen reicht von einem bis knapp fünf Prozent der Bevölkerung. Rund 80 Prozent der Sexsüchtigen sind allerdings männlich.

Folgen der Sexsucht

Nicht selten führt Sexsucht in die Kriminalität. Der von anderen Süchten bekannte Drang zur Dosissteigerung macht die Sexualität zum Hauptlebensinhalt der Sexsüchtigen und endet in vielen Fällen in einem totalen Kontrollverlust. Wird der gesteigerte Sexualtrieb über käufliche Sexualität befriedigt, drohen finanzielle Probleme und „Beschaffungskriminalität“. Sexuell übertragbare Krankheiten sind eine weitere Gefahr für die Süchtigen.

Behandlung der Sexsucht

Während es in den USA bereits spezielle Therapiezentren für Sexsucht gibt, sind die Anlaufstellen in Deutschland noch rar. Hierzulande spielen vor allem Selbsthilfeorganisationen wie die „Anonymen Sexaholiker“ (AS) und die „Anonymen Sex- und Liebessüchtigen“ (SLAA) eine große Rolle. Die Therapie der Sexsucht fällt in das Aufgabengebiet der Psychotherapie.

Erfahrungsberichte?

Bist Du sexsüchtig oder hattest Du auf andere Weise Kontakt mit dieser Sucht? Schreib uns Deine Erfahrungen, Ergänzungen und Fragen – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Du hilfst damit auch anderen Lesern.