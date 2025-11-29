Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am 12. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin mit einem 1:2 gegen Heidenheim einen schon sicher geglaubten Sieg in der Nachspielzeit vermasselt, die Bayern vermieden ebenfalls erst in letzter Minute mit einem 3:1 eine Blamage gegen St. Pauli. Werder spielte unterdessen 1:1 gegen Köln, Hoffenheim siegte klar mit einem 3:0 gegen Augsburg.

In München ging St. Pauli früh durch Andréas Hountondji in Führung (6. Minute), die Bayern konnten erst kurz vor der Pause durch Raphael Guerreiro (44. Minute) ausgleichen. Im zweiten Durchgang stand die Mauer der Hamburger sehr lange solide, der Tabellenführer mühte sich gegen den Vorvorletzten und fabrizierte auch jede menge Ecken, die aber nur zu Lattentreffern führten - erst in der Nachspielzeit kamen die Treffer durch Luis Díaz (90.+3) und Nicolas Jackson (90.+6).

In Berlin traf der Gastgeber und Favorit in der 43. Minute durch Rani Khedira, der Tabellenletzte Heidenheim war die ganze Zeit weit vom Ausgleich entfernt. Was im zweiten Durchgang vor sich ging, war dementsprechend nicht schön anzusehen: Union verwaltete die Führung, machte aber zu wenig aus durchaus noch weiteren Räumen - und dann drehten die Gäste die Partie durch Last-Minute-Treffer durch Stefan Schimmer (90.) und Jan Schöppner (90.+5 Minute).

Etwas beschaulicher verlief die Partie Werder gegen Köln: Nach dem Bremer 1:0 in der 22. Minute durch Marco Friedl gab es schön anzusehendes Spiel, der Videoschiedsrichter verhinderte aber einen weiteren Treffer für die Gastgeber, stattdessen kam Köln zum Ausgleich durch Said El Mala (90.+1).

Bei der Begegnung Hoffenheim - Augsburg trafen Bazoumana Touré (16.) und Wouter Burger (26.), Augsburgs Cédric Zesiger setzte in der 45. Minute noch ein Eigentor drauf. Auch hier griff der Videoschiedsrichter ein und strich einen Ehrentreffer für die Augsburger.