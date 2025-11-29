Close Menu

    1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Leverkusen » Nachrichten

    News Redaktion
    Aarón Anselmino (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Aarón Anselmino (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 12. Bundesliga-Spieltags hat Borussia Dortmund bei Bayer Leverkusen mit 2:1 gewonnen.

    Der BVB war 83 Minuten lang richtig gut drauf, Aaron Anselmino (41.) und Karim Adeyemi (65. Minute) erzielten die Gäste-Treffer, gleichzeitig konnte gegen Leverkusen sauber verteidigt werden. Denn die Gastgeber waren die ganze Zeit stark, hatten immer wieder gute Chancen und trafen wiederholt die Latte. Dann kam der hochverdiente Anschluss durch Leverkusens Christian Kofane (83. Minute) und es wurde zum Schluss nochmal richtig knapp.

    In der Tabelle verdrängt Dortmund mit dem Sieg die Leverkusener von Platz drei, die Werkself rutscht auf Position vier.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar